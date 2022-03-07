PATERNO': I VANDALI COLPISCONO ANCORA, INTRUSI ALL'INTERNO DEL CENTRO VACCINALE E DANNEGGIATA LA SCRITTA "I LOVE PATERNO'"

I vandali colpiscono ancora in città.Doppio brutto episodio è stato scoperto nella mattina di oggi, 07 Marzo 2022.I vandali (ancora incerto se si tratti di una o più persone) hanno spaccato le macchin...

I vandali (ancora incerto se si tratti di una o più persone) hanno spaccato le macchinette che distribuiscono bibite e caffè e hanno gettato nel caos un ufficio a piano terra all'interno del centro vaccinale "un nonno per amico" in viale Alcide De Gasperi.

L'altro caso si è verificato tra la via Corso del Popolo e la via Alcide De Gasperi dove dei vandali (stessa mano????) hanno danneggiato la scritta "I LOVE PATERNO' della rotonda realizzata dell’istituto di Istruzione Superiore I.I.S. “Francesco Redi” in collaborazione con l’amministrazione comunale ed un ente di formazione che era stata inaugurata nel mese di luglio 2021

Duro lo sfogo sul social dei responsabili dell'ente formazione; "Ringraziamo con tutto il "Cuore" l'artista che ha fatto ciò...

Senza speranza, senza parole, schifati, basiti, delusi, arrabbiati....

I Paternesi meritano il degrado totale che stiamo vivendo..... si tutti, noi compresi, perchè purtroppo non stiamo facendo nulla per arginare l'ignoranza e la delinquenza che purtroppo ha preso il sopravvento da troppo tempo.

Galpe Formazione ha chiuso con ogni azione di bene comune su Paternò 😡

Sui casi indagano i Carabinieri.