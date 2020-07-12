I vandali tornano a colpire, è accaduto ieri sera alla struttura “Casa Coniglio”a Paternò.L'allarme è scattato intorno alle ore 20.00 , qualcuno si è introdotto all'interno della struttura che ospita...

I vandali tornano a colpire, è accaduto ieri sera alla struttura “Casa Coniglio”a Paternò.

L'allarme è scattato intorno alle ore 20.00 , qualcuno si è introdotto all'interno della struttura che ospita il centro appiccando il fuoco ad una porta.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento Catania Nord, la squadra del distaccamento di Paternò era impegnato in un altro intervento accaduto poco prima ( INCIDENTE STRADALE IN VIA MESSINA )in via Messina.

A scopo precauzionale intervenuti sul posto due ambulanze e una pattuglia dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto“

Dura presa di posizione anche da parte dell’Amministrazione Comunale guidata da Nino Naso , che, tramite il profilo social , ha espresso la propria indignazione ed il proprio sconcerto per l'atto di vandalismo che si è svolto all'interno della struttura: "Condanno in maniera forte e determinata l'ultimo atto vandalico perpetrato ai danni di Casa Coniglio a Paternò. Sono al vaglio delle Forze dell'Ordine le immagini della videosorveglianza. Un atto, che ha degli aspetti davvero strani per non dire inquietanti. Sono certo che saranno individuati gli autori di un gesto tanto vile che fa male non al sindaco né all'Amministrazione comunale, ma all'intera città.

PATERNÒ. I VANDALI IN AZIONE A CASA CONIGLIO 1/4 Successivo »

Arriva lCondanno in maniera forte e determinata l'ultimo atto vandalico perpetrato ai danni di Casa Coniglio a Paternò. Sono al vaglio delle Forze dell'Ordine le immagini della videosorveglianza. Un atto, quello di stasera, che ha degli aspetti davvero strani per non dire inquietanti. Sono certo che saranno individuati gli autori di un gesto tanto vile che fa male non al sindaco né all'Amministrazione comunale, ma all'intera città.