PATERNÒ, I VANDALI TORNANO A COLPIRE: DUE GATTINI TROVATI MORTI NELLA FONTANA DELLA VILLA COMUNALE

PATERNO’ – Un nuovo inquietante episodio scuote la tranquillità della città. Due gattini sono stati trovati morti all’interno della grande fontana della villa comunale di Paternò, un luogo simbolico che negli ultimi tempi sembra essere abbandonato all’incuria e alla mancanza di controlli.

Al momento, le circostanze della morte dei piccoli animali restano avvolte nel mistero.

Non è chiaro, infatti, se siano caduti accidentalmente nella vasca e siano annegati, o se, ipotesi ben più agghiacciante, qualcuno li abbia gettati vivi all’interno con l’intento deliberato di ucciderli. Un gesto crudele che, se confermato, evidenzierebbe un grave problema di inciviltà e violenza gratuita ai danni degli animali.

A peggiorare il quadro è lo stato della fontana stessa: acqua stagnante, sporca e maleodorante, che restituisce un’immagine trascurata e indecorosa di uno dei principali spazi verdi della città. Una situazione che, oltre al degrado estetico, può costituire un pericolo per la salute pubblica e per la fauna urbana.

I cittadini chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni: interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e soprattutto controlli più serrati per prevenire ulteriori atti vandalici e proteggere gli animali.

Un episodio che non può e non deve passare inosservato.