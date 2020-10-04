PATERNO' I VANDALI TORNANO A COLPIRE?, INCENDIATA UNA PALMA ALLE SALINELLE
Molto probabilmente si tratta dell'ennesimo atto vandalico quello che è accaduto questa sera intorno alle ore 19.40 in via acque grasse in zona salinelle, degli sconosciuti hanno bruciato una palma.
Rapidissima la combustione che ha bruciato in pochi minuti gran parte del fusto
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che in modo tempestivo hanno spento il fuoco, evitando il propagarsi delle fiamme
Un simile episodio si era verificato lo scorso 08 Settembre (LEGGI QUI)
FOTO DI VITO PALAZZO