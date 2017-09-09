PATERNO': IDENTIFICATI GLI AUTORI DEL PESTAGGIO DI GIOVEDÌ SERA

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno individuato e identificato i due giovani che giovedì scorso hanno aggredito il 57enne, mentre passeggiava con il suo cane.I militari dell’Arma hanno rint...

A cura di Redazione 09 settembre 2017 17:57

Condividi