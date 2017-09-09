PATERNO': IDENTIFICATI GLI AUTORI DEL PESTAGGIO DI GIOVEDÌ SERA
09 settembre 2017 17:57
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno individuato e identificato i due giovani che giovedì scorso hanno aggredito il 57enne, mentre passeggiava con il suo cane.
I militari dell’Arma hanno rintracciato i due grazie alle immagini di videosorveglianza registrate, su quel tratto di via Vittorio Emanuele bassa.
Il 57enne resta ricoverato all'ospedale,, senza essere tuttavia in pericolo di vita.
Ancora da capire qual è stato il movente.
Ulteriori sviluppi e particolari sono attesi nelle prossime ore.