PATERNO': IERI SERA DUE INCIDENTI STRADALI

Due incidenti stradali per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti, si sono registrati nella giornata di ieri a Paternò.

Il primo è accaduto intorno alle ore 16 in via Mongibello la strada che conduce a Ragalna.

Per cause, ancora, in via di accertamento da parte dei carabinieri presenti sul luogo, a tamponare sono stati una Lancya Y ed un Alfa Romeo.

Per fortuna, nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli. Sul posto ambulanza, carabinieri e la Polizia Municipale.

Rallentamenti in entrambi le direzioni di marcia.

Il secondo sinistro si e’ verificato nella centralissima Corso del Popolo di Paternò intorno alle 19,30.

Un giovane, alla guida di una Peugeot 306, per cause sconosciute è andato a sbattere contro una Citroen C3 in sosta a bordo strada, mandandola a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

Il giovane, in tutta tranquillità, ha chiamato il carro attrezzi per recuperare la sua vettura, e stava per andarsene senza avvisare la proprietaria della Citroen che lavora li vicino.

Per sua sfortuna, però, è passata proprio la mamma della giovane, che vista la macchina sul palo, si è preoccupata che all’interno ci fosse la figlia.

Non vedendola, gli ha telefonato, facendola arrivare sul posto e chiamando anche i carabinieri, prontamente intervenuti, per reclamare i danni.

Un incidente che poteva avere conseguenze peggiori, visto che il guidatore della Peugeot, oltre alla vettura ferma, poteva anche investire dei passanti.

Sul posto i carabinieri ed è stato chiesto anche l’intervento della Polizia Municipale e dell’ufficio tecnico per rimuovere il palo della pubblica illuminazione, in parte divelto.

