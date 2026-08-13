Paternò, ieri sera ennesimo incendio alla Villa Moncada: brucia un pino, residenti chiedono la chiusura notturna

Il rogo è divampato nella serata di ieri, 12 agosto, intorno alle 22. Residenti segnalano continui movimenti nelle ore notturne e sottolineano come la villa resti sempre accessibile.

Ennesimo incendio alla Villa Moncada di Paternò. Nella serata di ieri, mercoledì 12 agosto, intorno alle 22, le fiamme hanno interessato la vegetazione presente all’interno dell’area verde, coinvolgendo anche un pino.

Le fiamme, alte e di notevole intensità ma circoscritte, sono rimaste confinate alla zona interessata e per fortuna non si sono propagate oltre l’area immediata, rendendo comunque necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Secondo alcune segnalazioni giunte alla redazione di 95047.it, dietro l’incendio potrebbe esserci ancora una volta l’azione di vandali, sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali sulle cause.

A tornare al centro dell’attenzione è soprattutto la questione della mancata chiusura notturna della Villa Moncada. Secondo quanto riferito dai residenti, infatti, la villa risulterebbe accessibile a qualsiasi ora del giorno e della notte, con movimenti frequenti anche nelle ore più tarde.

Una situazione che, secondo chi vive nella zona, favorirebbe la presenza indisturbata di persone all’interno dell’area e renderebbe più complessa la prevenzione di episodi di vandalismo e incendi.

Le immagini mostrano chiaramente le fiamme tra gli alberi e una colonna di fumo levarsi dalla vegetazione.

L’ennesimo episodio riaccende quindi la richiesta di un maggiore controllo dell’area e di una chiusura effettiva della villa durante le ore notturne.