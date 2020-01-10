PATERNO': II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTÀ – CHIUSO PER DANNI DOVUTI AL FORTE VENTO

95047

Con ordinanza sindacale numero 5 del 10 Gennaio 2020 è stata disposta in via precauzionale la chiusura del II Circolo Didattico - Plesso scolastico di via Libertà.

La scuola rimarrà chiusa da lunedi 13 gennaio fino alla ultimazione dei lavori utili al riutilizzo dei locali.

Le classi di scuola primaria e le sezioni di scuola dell'infanzia del plesso di via Libertà, saranno allocate temporaneamente nel presso di via Vulcano.

Da lunedì, dunque, si comincia con i turni pomeridiani che cominceranno alle 14 per concludersi alle 19.30

La chiusura è dovuta a critiche emerse dopo il sopralluogo dei tecnici a causa degli eventi meteorologici degli ultimi giorni

Dichiara il sindaco dott. Antonino Naso: "La sicurezza dei nostri studenti, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse che si sono abbattute sulla nostra città, resta una priorità assoluta. Per questo motivo agiamo tempestivamente".

