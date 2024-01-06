PATERNO', II EDIZIONE DELLA BEFANA SOLIDALE
Si terrà oggi dalle 9:30 alle 12:30 presso la Confraternita di Misericordia di Paternò la seconda edizione della "Befana Solidale".
Durante l'evento, saranno i volontari dell'associazione a distribuire i doni raccolti lo scorso 17 dicembre ai più piccoli che si recheranno presso la sede di via Alcide De Gasperi .
«Ringraziamo i tanti cittadini che ci hanno donato diversi giocattoli in buono stato che nel giorno dell'epifania verranno ridistribuiti ai più piccini.
Attraverso la nostra azione vogliamo mettere in atto una catena di solidarietà che possa permettere ai bambini meno fortunati di poter gioire in un giorno che ricorda l'arrivo dei Re Magi presso la grotta di Betlemme»