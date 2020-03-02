PATERNO’: IL 06 MARZO L'ESTRAZIONE DEGLI SCRUTATORI E I NOMI DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER IL REFERENDUM

E’ stato fissato per il 06 marzo, alle ore 11, a Paternò, il sorteggio per la nomina degli scrutatori che saranno destinati agli Uffici di sezione per il referendum costituzionale di domenica 29 marzo...

E’ stato fissato per il 06 marzo, alle ore 11, a Paternò, il sorteggio per la nomina degli scrutatori che saranno destinati agli Uffici di sezione per il referendum costituzionale di domenica 29 marzo sul “taglio del numero dei parlamentari”, che, in caso di vittoria del SI, passerebbero dai 945 ai 600.

E' stato pubblicato in queste ore pure l'elenco delle nomine per i presidenti di seggio in vista del REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020

I 48 presidenti sono stati invece nominati con decreto della Corte d'Appello di Catania e assegnati ad una sezione elettorale

ECCO L'ELENCO

NUMERO SEGGIO COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA 1FIORITO GIUSEPPE MARIO nato/a il 25/03/1962 a PATERNO'2MAGRI' ANTONINO DOMENICO nato/a il 23/05/1978 a PATERNO'

3LEANZA FRANCESCO nato/a il 21/09/1964 a PATERNO'4VITELLINO FILADELFO nato/a il 15/06/1975 a PATERNO'5TORRISI ALESSANDRO nato/a il 11/05/1976 a PATERNO'6ARRICOBENE CARMELO nato/a il 26/07/1962 a PATERNO'7LA MANNA SALVATORE nato/a il 24/04/1953 a PATERNO'8CORSARO GIUSEPPE VINCENZO nato/a il 18/05/1983 a PATERNO'9RUSSO GIUSEPPE nato/a il 19/08/1975 a MESSINA10CAPONNETTO LAURA MARIA ROSARIA nato/a il 02/06/1987 a PATERNO'11SCAVO ALESSIO ROSARIO nato/a il 25/02/1987 a PATERNO'12FRANCHINA MANUELA ANNAMARIA nato/a il 23/10/1986 a PATERNO'13LOMBARDO MARIA CONSOLAZIONE nato/a il 18/04/1985 a PATERNO'14SARPIETRO EMIDIO nato/a il 17/07/1986 a CATANIA15CORALLO NUNZIO nato/a il 05/01/1957 a PATERNO'16MONCIINO CARMELO nato/a il 04/05/1959 a BRONTE17PAPA CARMELO nato/a il 27/04/1971 a PATERNO'18CARUSO RITA MARIA nato/a il 06/02/1964 a PATERNO'19CELIA MARIA GABRIELLA nato/a il 05/06/1960 a PATERNO'20RUSSO PATRIZIA KETTY nato/a il 16/06/1970 a PATERNO'21SANTANGELO MARIA nato/a il 22/12/1964 a PATERNO'22LONGO SALVATORE nato/a il 14/09/1978 a PATERNO'23CATANIA CONSOLAZIONE EMANUELA nato/a il 11/12/1970 a PATERNO'24CATANIA SALVATORE nato/a il 17/08/1978 a PATERNO'25MONTELEONE DIEGO nato/a il 29/03/1975 a CINQUEFRONDI (RC)26PATERNO' GIUSEPPE GIOACCHINO nato/a il 12/10/1962 a CATANIA27PORTO GIUSEPPA MARIA ANNUNZIATA nato/a il 25/03/1959 a CATANIA28SAPIA CAROLINA nato/a il 05/12/1965 a PATERNO'29GUARNACCIA DANILO nato/a il 27/05/1982 a PATERNO'30D'ANGELO FRANCESCO GIOVANNI nato/a il 14/09/1987 a PATERNO'31CATANIA MARIA nato/a il 14/10/1963 a CATANIA32GRASSO FELICE ALFIO nato/a il 27/10/1969 a CATANIA33DI DIO LUCIANO MARIA BENEDETTO nato/a il 13/03/1985 a CATANIA34COSTANZO GIUSEPPE CONSOLATO nato/a il 13/07/1978 a PATERNO'35ARCIDIACONO SALVATORE NATALE nato/a il 25/12/1974 a KRONENBOURG (D)36CAVALLARO GRAZIA nato/a il 02/05/1969 a PATERNO'37DI CARO SALVATORE nato/a il 06/11/1966 a CATANIA38FURNARI PLACIDO nato/a il 25/02/1958 a PATERNO'39CIRINO SALVATORE nato/a il 16/01/1974 a SAN GIOVANNI ROTONDO40CAMONITA SALVATORE nato/a il 07/09/1976 a PATERNO'41MAZZAMUTO MARCO DARIO MARIA nato/a il 03/01/1972 a PATERNO'42REALE MAURIZIO FRANCESCO nato/a il 26/08/1953 a SAN PIETRO PATTI43BERTINO LIBERATO ALBERTO nato/a il 13/11/1967 a PATERNO'44MAZZAMUTO ALFREDO nato/a il 11/07/1967 a CATANIA45MIO GIOVANNI ROBERTO nato/a il 02/05/1970 a PATERNO'46ANICITO LAURA nato/a il 06/08/1967 a PATERNO'47VIRGILLITO GIUSEPPE nato/a il 09/02/1963 a CATANIA47 SPECIALE SINATRA SARA SERENA ANNA nato/a il 11/11/1987 a PATERNO'