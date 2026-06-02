Paternò, il 13 giugno torna la Festa di Sant’Antonio: musica, benedizione dei bambini e serata in parrocchia

Appuntamento alla Parrocchia San Francesco all’Annunziata con celebrazione eucaristica, dj set e degustazioni per tutta la comunità.

Un momento di preghiera, comunità e divertimento dedicato a grandi e piccoli. Sabato 13 giugno 2026 la Parrocchia “San Francesco all’Annunziata” di Paternò ospiterà la tradizionale Festa di Sant’Antonio, un appuntamento atteso da tanti fedeli e famiglie del territorio.

La serata prenderà il via alle ore 18:30 con la celebrazione eucaristica accompagnata dalla benedizione dei bambini, uno dei momenti più significativi dell’evento religioso dedicato al Santo.

A seguire spazio alla festa e alla convivialità con una serata all’insegna dell’allegria, tra dj set, musica e degustazioni. Non mancheranno pane condito, pane con Nutella, vino e birra, per vivere insieme un momento di aggregazione e condivisione.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 presso la Parrocchia “San Francesco all’Annunziata” di Paternò.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare: “Divertimento assicurato… vi aspettiamo!”.