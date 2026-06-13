Paternò, questa sera la Festa di Sant’Antonio: benedizione dei bambini, musica e degustazioni

Appuntamento alla Parrocchia San Francesco all’Annunziata con la Santa Messa alle 18:30 e la serata di festa dalle 20:00

Un momento di fede, condivisione e divertimento aperto a tutta la comunità. Questa sera, sabato 13 giugno, la Parrocchia San Francesco all’Annunziata di Paternò (Largo Assisi) celebrerà la tradizionale Festa di Sant’Antonio, appuntamento particolarmente sentito da fedeli, famiglie e bambini.

Il programma prenderà il via alle ore 18:30 con la Santa Messa e la benedizione dei bambini, uno dei momenti più significativi della ricorrenza dedicata al Santo di Padova.

Al termine della celebrazione religiosa, spazio alla festa con una serata all'insegna dell'allegria e della convivialità.

A partire dalle ore 20:00 sono previsti dj set, musica e momenti di aggregazione per grandi e piccoli.

Non mancheranno le degustazioni con pane condito, pane con Nutella, vino e birra, per trascorrere insieme una piacevole serata in compagnia.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare all'evento: «Divertimento assicurato... vi aspettiamo!».