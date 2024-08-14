PATERNO', IL 16 AGOSTO UFFICI COMUNALI CHIUSI

In occasione della Festa dell'Assunta (Ferragosto), gli uffici del Comune di Paternò resteranno chiusi anche venerdì 16 agosto, oltre che nel giorno festivo di giovedì 15. Saranno esclusi dalla chius...

In occasione della Festa dell'Assunta (Ferragosto), gli uffici del Comune di Paternò resteranno chiusi anche venerdì 16 agosto, oltre che nel giorno festivo di giovedì 15.

Saranno esclusi dalla chiusura e, quindi, operativi secondo le modalità usuali i servizi pubblici essenziali di Stato Civile, Pronto Intervento e Polizia Municipale.

Le attività dell'ente riprenderanno regolarmente, nella loro completezza, da lunedì 19 agosto. Il provvedimento è stato disposto con decreto sindacale