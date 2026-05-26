Paternò, il 27 maggio manifestazione “La memoria rende liberi”: scuole e associazioni insieme per la legalità

Corteo cittadino dal centro fino al Parco del Sole con studenti, istituzioni e associazioni del territorio.

Si terrà martedì 27 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, la manifestazione pubblica dal titolo “La memoria rende liberi – Insieme per la legalità”, promossa dalla Commissione Straordinaria del Comune di Paternò in collaborazione con CSV Etneo, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e numerosi enti del Terzo Settore del territorio.

L’iniziativa coinvolgerà scuole di ogni ordine e grado, associazioni e cittadini in un corteo dedicato ai temi della legalità, della memoria e della partecipazione civile. La partenza è prevista da Piazza della Regione, mentre l’arrivo sarà al Parco del Sole (Parco Giovanni XXIII).

Il percorso attraverserà diverse vie del centro cittadino, passando da via Emanuele Bellia, via G.B. Nicolosi, piazza Regina Margherita, via Vittorio Emanuele e piazza Indipendenza, fino a raggiungere il Parco del Sole.

Nel corso della mattinata sono previsti momenti di riflessione con interventi delle autorità istituzionali, dei baby sindaci, degli studenti e delle associazioni partecipanti, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui valori della legalità, del rispetto delle regole e della responsabilità civile.

La Commissione Straordinaria invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa all’evento, pensato come un’importante occasione di confronto e crescita collettiva per rafforzare il senso di comunità e la partecipazione attiva del territorio.