PATERNO' ASSEMBLEA Paternò, oggi pomeriggio assemblea in Biblioteca sull’integrazione: cittadini invitati

Martedì 27 ottobre alle 17 nella Biblioteca Comunale di via Monastero. Al centro dell’incontro casa, lavoro e migrazione.

PATERNÒ – Dopo i recenti episodi di cronaca che hanno riacceso l’attenzione sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, a Paternò si torna a discutere anche del tema dell’integrazione dei lavoratori migranti. È in programma oggi , martedì 27 ottobre, alle ore 17, un’assemblea pubblica presso la Biblioteca Comunale di via Monastero.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Straordinaria alla guida del Comune su proposta della Rete Accoglienza e Integrazione di Paternò, sarà dedicata al tema “Quale integrazione? – Dati, storie e proposte su casa, lavoro e migrazione”.

L’appuntamento arriva in un momento delicato per la città, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi episodi che hanno alimentato la preoccupazione tra i cittadini. Tra i fatti più gravi, l’accoltellamento di un giovane di 20 anni avvenuto nella notte dell’11 ottobre nei pressi di Villa Moncada, oltre alle liti e alle risse segnalate in alcune zone del centro cittadino.

Proprio il tema della sicurezza era stato al centro della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato il 14 ottobre presso la Prefettura di Catania, alla presenza della Commissione Straordinaria e dei vertici delle Forze dell’Ordine.

L’assemblea di domani sarà invece dedicata specificamente all’integrazione, con un confronto sulle questioni legate alla casa, al lavoro e alla migrazione. Non è stato indicato un collegamento diretto tra la convocazione dell’incontro e i recenti episodi di cronaca.

«L’integrazione riguarda l’intera comunità»

Alla base dell’iniziativa c’è la convinzione che l’integrazione non riguardi soltanto chi arriva in un nuovo territorio, ma l’intera comunità, chiamata a interrogarsi sulle modalità di convivenza, sulle opportunità di lavoro e sulle condizioni abitative.

Durante l’incontro saranno presentati dati essenziali e proiettato un breve contributo video, con l’obiettivo di fornire elementi utili e documentati per favorire il confronto tra i partecipanti.

La Commissione Straordinaria e la Rete Accoglienza e Integrazione rivolgono l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è per domani, martedì 27 ottobre, alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale di via Monastero a Paternò.