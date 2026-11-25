PATERNÒ, IL COMUNE CHIEDE AI CITTADINI IDEE E PROPOSTE PER MIGLIORARE LA CITTÀ

Nasce il Comitato delle Idee: dieci giorni per presentare proposte, interventi e nuovi progetti da candidare a finanziamento.

L’Amministrazione comunale di Paternò apre un percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza, in vista della possibilità di intercettare nuove risorse e ulteriori finanziamenti per la crescita e la riqualificazione della città.

Attraverso l’iniziativa denominata “Comitato delle Idee”, cittadini, associazioni, comitati e professionisti potranno avanzare proposte e suggerimenti per migliorare il territorio, individuando opere, servizi e spazi pubblici che necessitano di maggiore attenzione.

Quali opere vorreste vedere realizzate? Quali luoghi della città necessitano di interventi? Quali servizi andrebbero migliorati?

Le proposte raccolte nei prossimi dieci giorni saranno esaminate dall’Amministrazione comunale, anche in relazione alla possibilità di trasformarle in progetti da candidare a nuovi finanziamenti.

COME INVIARE LE PROPOSTE

I cittadini interessati possono inviare il proprio contributo all’indirizzo email:

[email protected]

«Paternò è di tutti. Il suo futuro costruiamolo insieme!», è il messaggio diffuso dall’Amministrazione comunale.