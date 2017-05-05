95047

PATERNO' IL COMUNE DELLA PROVINCIA MENO "ASSICURATO"

Che in Italia in molti circolino senza assicurazione auto obbligatoria è cosa risaputa. E anche che a detenere il primato di autovetture non in regola sia il Meridione.Lo dimostrano anche i dati stati...

06 maggio 2017 01:07
Che in Italia in molti circolino senza assicurazione auto obbligatoria è cosa risaputa. E anche che a detenere il primato di autovetture non in regola sia il Meridione.

Lo dimostrano anche i dati statistici più recenti, pubblicati sul portale del Sole24Ore e ricavati dagli open data della Motorizzazione (fonte Ministero dei Trasporti, dati riferiti alla situazione parco vetture – autovetture, autocarri e bus – al 25/2/2017).

A livello nazionale, la quota di autoveicoli non assicurati risulta del 13%. In valore assoluto, ci si avvicina ai cinque milioni, uno in più dei quattro rilevati fino all'anno scorso.

Scorrendo l’elenco dei comuni italiani presi in esame (tutti quelli con oltre 50 autovetture immatricolate 2016-2017) Paternò ha il record negativo della  Provincia di Catania  dove il 29,75% risulta privo di copertura;  seguito da Biancavilla e Maniace.

