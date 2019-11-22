PATERNO': IL CONSIGLIO «BOCCIA» LE ZONE BLU

Il Consiglio Comunale di Paternò ha bocciato con 10 voti contro i 9 voti a favore (5 gli assenti, Martina Ardizzone, Giuseppe Gentile, Salvatore Malerba, Consolato Paternò e Giuseppe Sciacca) la delib...

Duro lo sfogo del primo cittadino Nino Naso: "Vergogna!!! il consiglio comunale boccia le “strisce blu”!!!!

Continuano gli attacchi personali contro questo sindaco che,per alcuni, ha il torto di amare troppo la sua città. senza alcuna vergogna e alcuno scrupolo hanno bocciato una grande occasione per paternó: rimettere ordine e fare rispettare le regole, oltre a dare una possibilità di lavoro ai nostri concittadini.

Ci stanno provando in tutti i modi e, pur di bloccare questo sindaco, non si fanno scrupolo di danneggiare un’intera comunità, con fare cinico e spietato. i veri incivili non sono i paternesi ma quei consiglieri che non l’hanno voluta, i quali dimostrano ancor di più che non hanno alcun interesse per Paternó, ma il loro!!

unico obiettivo è quello di distruggere il sindaco del popolo.

...... e che non dicano poi che questa città è senza regole e priva di ordine: sono loro che la vogliono così!!

i Paternesi devono sapere."

Comunicato da parte del Consigliere Comunale di Paternò, Anthoniy Distefano dove si legge:

Al consiglio, che è ormai utilizzato alla stregua di un passacarte ovvero dover calare solo la testa, è stato chiesto di dare in affidamento, (lo riscrivo: in affidamento) per un anno ed in via sperimentale il servizio delle strisce blu.

La proposta ha visto un nostro emendamento (ovviamente) bocciato, che allego in foto, che chiedeva si potesse bandire una gara. Altro che esperimento. Che c'è da sperimentare? A chi serve e perché?

La città ha bisogno di svolte definitive e non di andare avanti per un giorno alla volta!io

Al vittimismo ormai noioso e volgare non crede più nessuno.

È questo il danno alla città.