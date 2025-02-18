PATERNÒ, IL CORAGGIO DI SALVO : HA SALVATO UN AMICO DA UN GESTO ESTREMO DOPO AVER VISTO UN VIDEO SUI SOCIAL

Continueremo a non pubblicare notizie sui gesti estremi. Non pubblichiamo notizie di suicidi per scelta editoriale, ma questa storia merita di essere raccontata perché ha avuto un lieto fine, grazie a...

Continueremo a non pubblicare notizie sui gesti estremi. Non pubblichiamo notizie di suicidi per scelta editoriale, ma questa storia merita di essere raccontata perché ha avuto un lieto fine, grazie al coraggio e alla prontezza di un amico-eroe di nome Salvo Di Caro.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Paternò, quando Salvo ha ricevuto una storia su WhatsApp che lo ha messo in allarme. Preoccupato per il suo amico, ha cercato subito di contattarlo telefonicamente, ma senza ottenere risposta. Non si è perso d’animo e ha deciso di recarsi direttamente sotto casa sua insieme a suoi amici Andrea e Salvo.

Non ricevendo segnali, ha chiesto aiuto a un vicino per farsi aprire il portone del palazzo. Una volta dentro, ha sfondato la porta dell’abitazione, temendo il peggio. Al telefono aveva sentito rumori soffocati e il suo timore si è rivelato fondato: il suo amico era sul tavolo, con una corda legata al collo, appesa al soffitto.

Con un gesto istintivo e coraggioso, Salvo è salito sul tavolo, lo ha afferrato con forza e lo ha sollevato sulle proprie spalle. Il tavolo, sotto il peso dei due, si è spezzato e sono caduti entrambi a terra. Una volta sul pavimento, Salvo è riuscito a sciogliere la corda, liberandolo dal soffocamento.

Senza perdere un attimo, ha allertato il 118 e il 112. I soccorsi sono giunti tempestivamente e hanno trasportato l’uomo in ospedale, dove è stato stabilito che, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni ed è ora fuori pericolo.

Un gesto di grande prontezza e coraggio che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Salvo ha dimostrato quanto sia fondamentale non sottovalutare mai i segnali di allarme e agire con determinazione per salvare una vita.

Un appello alla prevenzione

Questa storia, a lieto fine, ci offre l'occasione per riflettere sull'importanza della prevenzione del suicidio. Se conosci qualcuno che sta attraversando un momento difficile, non esitare a offrirgli il tuo aiuto. Ascoltalo, offri il tuo supporto e incoraggialo a cercare aiuto professionale.

Numeri utili

Come sempre, vi ricordiamo che sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per ricevere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico : 199.284.284

: 199.284.284 Telefono Azzurro : 1.96.96

: 1.96.96 Progetto InOltre : 800.334.343

: 800.334.343 De Leo Fund: 800.168.678

Nota: Per scelta editoriale, abbiamo deciso di non fornire ulteriori dettagli sulla vicenda, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.a, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.