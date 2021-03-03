PATERNO’ IL CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL DOTTOR TIMPANARO

La redazione di 95047, si unisce al cordoglio della famiglia Timpanaro per la scomparsa del noto commercialista Giuseppe Timpanaro.Pubblichiamo un breve pensiero espresso dalla famiglia: “È successo t...

La redazione di 95047, si unisce al cordoglio della famiglia Timpanaro per la scomparsa del noto commercialista Giuseppe Timpanaro.

Pubblichiamo un breve pensiero espresso dalla famiglia: “È successo tutto così in fretta e troppo veloce per comprenderlo. Il vuoto che hai lasciato è incolmabile e non lo sarà mai perché di persone ce ne sono tante ma purtroppo nessuno come te papà, nonno Pippo, Zio Pippo, "il ragioniere Timpanaro", con le sue cravatte estrose, con il suo a doppiopetto, con la sua capacità di prontarsi sempre per gli altri, cosí che ti porteranno sempre nel cuore.

Un grazie speciale da parte delle tue figlie e moglie Francesca perché solo grazie a te hanno conosciuto il vero amore e il senso di protezione e sicurezza che solo un super uomo grande come te può donare”.

La funzione in memoria del Ragione Timpanaro si terrà presso la parrocchia S.S. Annunziata (Cappuccini) alle ore 15.30 del 04 Marzo 2021 nel rispetto delle norme anti Covid.