PATERNO’: IL COVID PORTA VIA ANCHE LUIGI CUTTONE

Paga un tributo alto, la città di Paternò, per il coronavirus, che dopo la quasi immunità di marzo, da ottobre in poi ha visto moltissimi casi di contagio in città. Tra queste vittime, è recente la sc...

Paga un tributo alto, la città di Paternò, per il coronavirus, che dopo la quasi immunità di marzo, da ottobre in poi ha visto moltissimi casi di contagio in città. Tra queste vittime, è recente la scomparsa di Luigi Cuttone, 75 anni, fabbro noto in città, soprattutto per la sua passione musicale che lo ha vista prima egregio chitarrista e maestro di musica, con diversi concerti come musicista che ha accompagnato, intorno agli anni 60’ diversi artisti di fama in tour in Sicilia.

Anche con la zampogna la sua musica era ben nota a Paternò, infatti da diversi anni, nel periodo natalizio, era normale, per il signor Cuttone, suonare la novena col caratteristico strumento, sia nella case dei Paternesi, sia nella scuole e nelle chiese. Purtroppo proprio a causa del covid, quest’anno la zampogna del signor Cuttone non suonerà per questo Natale, ma dovrà continuare a suonare nei nostri cuori, col ricordo soprattutto dei suoi cari, a cui vanno le condoglianze della nostra redazione.