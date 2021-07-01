PATERNÒ, IL GARAGE ERA LA SUA BASE DI SPACCIO: ARRESTATO 26 ENNE
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza un 26enne del posto, poiché rit...
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza un 26enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari da alcuni giorni, avendo fondati sospetti che il giovane potesse dedicare parte del suo tempo libero allo spaccio di droga, lo tenevano sotto osservazione fino a quando ieri pomeriggio, vedendolo uscire da un garage di via Motta, hanno decidevano di bloccarlo.
L’accesso in quel box auto, avvenuto grazie alla chiave rinvenuta all’interno di una delle tasche degli shorts indossati dal sospettato, ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare:
• 392 dosi sigillate di “marijuana”;
1 busta in plastica contenente 100 grammi della medesima sostanza stupefacente;
•2 bilancini elettronici di precisione;
• nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.