Paternò, il grido d'allarme sul Parco del Sole: rifiuti ovunque e servizi igienici ancora chiusi

Un cittadino documenta con alcune foto lo stato dell'area verde e chiede interventi urgenti per restituire decoro a uno dei principali parchi di Paternò.

l Parco del Sole di Paternò torna al centro delle segnalazioni dei cittadini. A denunciare la situazione è Pietro Chiavaro, residente della zona, che attraverso una serie di fotografie documenta lo stato di degrado in cui versa una delle principali aree verdi della città.

Le immagini nei giorni scorsi, mostrano bottiglie di vetro e plastica abbandonate, cartacce sparse sul terreno, panchine imbrattate e diverse zone che appaiono prive della necessaria manutenzione. Una situazione che, secondo il residente, si protrae ormai da tempo nonostante le numerose segnalazioni inviate agli uffici competenti.

Tra le criticità evidenziate vi è anche la persistente chiusura dei servizi igienici. Un problema che, secondo quanto riferito, crea notevoli disagi ai frequentatori del parco, soprattutto durante le ore pomeridiane quando l'area è maggiormente frequentata da famiglie e bambini.

"Ho inviato diverse email ai responsabili e ai commissari, ma ad oggi non ho ricevuto alcun riscontro", racconta Chiavaro, che sottolinea come il parco rappresenti uno dei principali luoghi di aggregazione della città.

Oltre alla questione della pulizia, vengono segnalate anche criticità nell'area destinata ai più piccoli, con la richiesta di un intervento di verifica e manutenzione per garantire condizioni di maggiore sicurezza.

I residenti chiedono ora un intervento tempestivo per restituire decoro, pulizia e piena fruibilità a uno spazio pubblico che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per il tempo libero e la socialità dei cittadini.

FOTO