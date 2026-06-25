🔴 Tre paternesi denunciati per il furto di 150 chili di limoni ad Acireale: inseguimento e spari durante la fuga

I tre uomini, di 49, 33 e 32 anni, sono accusati di aver rubato circa 150 chili di limoni. Denunciato anche il proprietario del fondo, che durante l'inseguimento ha esploso due colpi di pistola.

Momenti di forte tensione nelle campagne di Acireale, dove un tentato furto di agrumi si è trasformato in una pericolosa fuga culminata con l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco lungo la pubblica via.

Determinante l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acireale, che sono riusciti a ricostruire rapidamente l’intera vicenda e a individuare tutti i presunti responsabili.

I fatti si sono verificati nella frazione di Scillichenti dove, secondo quanto ricostruito dai militari, alcuni uomini si sarebbero introdotti all’interno di un fondo agricolo con l’intento di impossessarsi di un consistente quantitativo di limoni della varietà “Verdello”.

Ad accorgersi della presenza degli intrusi sarebbe stato il proprietario del terreno, una guardia particolare giurata di 65 anni residente ad Acireale.

L’uomo, notando il furto in corso, avrebbe deciso di inseguire le autovetture utilizzate dai malviventi per allontanarsi dalla zona ma, durante le concitate fasi dell’inseguimento, lungo le strade di Acireale affollate di persone che rientravano dal mare, avrebbe deciso di esplodere a scopo intimidatorio 2 colpi di pistola contro uno dei veicoli in fuga, centrandolo.

L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei Carabinieri della Radiomobile di Acireale che, giunti sul posto in tempi rapidissimi, hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Parallelamente, grazie a una tempestiva attività investigativa, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e denunciare 3 uomini residenti nel territorio di Paternò, rispettivamente di 49, 33 e 32 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine.

I tre, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, sono ritenuti responsabili del furto aggravato di circa 150 chilogrammi di limoni e, pertanto, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Nel corso delle verifiche sono state inoltre sequestrate le due autovetture utilizzate per la fuga, risultate prive di copertura assicurativa.

Il vigilantes, invece, è stato denunciato per eccesso colposo di legittima difesa, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, e l’arma da lui utilizzata, una pistola semiautomatica cal. 9x19, legalmente detenuta, è stata sottoposta a sequestro insieme al relativo munizionamento.

Fondamentale il lavoro svolto dai militari dell’Arma, che attraverso i rilievi tecnici e le immediate attività investigative hanno consentito di fare piena luce sull’episodio in poche ore, evitando che una vicenda già particolarmente delicata potesse avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.