PATERNO’: IL LADRO DEGLI ADDOBBI DI VIA EMANUELE BELLIA RITORNA A COLPIRE

Nuovi atti di sciacallaggio ai danni del negozio People Shop, sito in via Emanuele Bellia a Paternò.

Come già avvenuto per gli addobbi Natalizi, e quello che si è verificato circa 20 giorni fa, (LEGGI QUI LA NOTIZIA) con il “prelevamento” notturno di stelle e fiori, il ladro non ha resistito alla tentazione ed è tornato a colpire.

Così, l'altro ieri sera, una persona è ritornata ha sradicare diverse piante e fiori posti in un vaso davanti all'attività commerciale.

Il tutto sotto gli occhi della telecamera che ha ripreso il fatto. Di certo, se questo esimio signore lo diceva al proprietario, siamo sicuri che avrebbe provveduto a comprargli dei fiori da piantare, evitando lo schifo che ha combinato.

Formale denuncia, è stata ripresentata presso la locale caserma dei carabinieri, nell’auspicio che il colpevole venga individuato.

Abbellire una strada, una piazza o una semplice vetrine, dà un’immagine più bella del nostro paese, ma che ci sia qualche idiota che aspetta per rubare due fiori o due stelle di Natale, ci porta veramente in basso.