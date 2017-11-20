PATERNÒ IL LOCALE ROTARACT IN AIUTO AL TELEFONO AZZURRO

Ieri, Domenica 19 Novembre, in occasione della giornata mondiale dei diritti del bambino, il Rotaract Club "Paternò Alto Simeto" ha aderito all'iniziativa del Telefono Azzurro.I soci...

Ieri, Domenica 19 Novembre, in occasione della giornata mondiale dei diritti del bambino, il Rotaract Club "Paternò Alto Simeto" ha aderito all'iniziativa #accendilazzurro del Telefono Azzurro.

I soci del club hanno contribuito all'iniziativa benefica allestendo in Piazza Umberto, a Paternò, un banchetto per la vendita delle Casette di Luce del Telefono Azzurro.

Il ricavato dell'iniziativa servirà a sostenere e potenziare i canali di ascolto che Telefono Azzurro mette a disposizione di bambini e adolescenti che si trovano in difficoltà, facendo sì che non si sentano mai più soli, abbandonati o inascoltati.