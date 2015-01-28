Paternò, il manifesto di un commerciante: "Mio figlio piange ogni notte perché impaurito dai ladri"

L'amaro sfogo di un padre (prima ancora che di un commerciante)

95047.it Un manifesto di denuncia che non è soltanto per urlare rabbia contro le rapine subìte. Contro quei balordi che, nella maggior parte dei casi, per una manciata di euro mettono a repentaglio la vita di commercianti, clienti, forze dell'ordine e nonché la propria. Il manifesto affisso da un tabacchino paternese in via Vittorio Emanuele accanto al proprio ingresso, spiega bene invece quello che significa subire un attacco. Subire una violenza che ti distrugge anche, e soprattutto, psicologicamente. Fatti inaccettabili: a maggior ragione quando si parla di bambini. Dei più indifesi. Recita il manifesto:

AI SIGNORI LADRI

che spesso vengono a trovarci,

preghiamo loro di accertarsi,

prima della prossima visita

dell'eventuale presenza di bambini

all'interno della tabaccheria,

in quanto in una delle vostre

ultime visite, con me si trovava

mio figlio di 8 anni che da allora

si sveglia tutte le notti piangendo

perché ha paura dei ladri!!!

Sicuro di una vostra comprensione

vi ringrazio anticipatamente