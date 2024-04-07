PATERNÒ. IL “MISTERO” DELLA VILLA COMUNALE CHIUSA QUESTA MATTINA

I frequentatori mattinieri della villa comunale di Paternò si sono trovati davanti a una brutta sorpresa questa mattina, il 7 aprile 2024, con entrambi i cancelli chiusi e nessuna spiegazione in vista...

Le segnalazioni alla redazione sono state numerose, con entrambe le entrate, sia quella da via Libertà che da Vittorio Emanuele della Villa Comunale "Moncada", sigillate senza alcun avviso pregresso.

Per i numerosi abitanti di Paternò che hanno l'abitudine di fare jogging, passeggiate o portare a spasso i propri cani nella villa comunale, la delusione di doversi ritirare a casa è stata palpabile.

La mancanza di chiarezza sul motivo della chiusura dei cancelli ha contribuito ad aumentare la frustrazione tra coloro che avevano pianificato di trascorrere parte della loro giornata all'aria aperta e in movimento.

LE FOTO SONO STATI SCATTATE ALLE ORE 11.00