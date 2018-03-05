PATERNO': IL MOVIMENTO 5STELLE SUPERA IL 50%, TUTTI I VOTI DELLE LISTE
PATERNO': I VOTI PER LISTA
05 marzo 2018 11:46
CAMERA DEI DEPUTATI:LISTAVOTI%LISTA DEL POPOLO 13 0,06%LIBERI E UGUALI con PIETRO GRASSO597 2,59%CASAPOUND ITALIA65 0,28%MOVIMENTO CINQUE STELLE11.88151.63%LEGA - SALVINI PREMIER9504,13%FORZA ITALIA5.146 22,36%FRATELLI D'ITALIA7773,38%NOI con L'ITALIA - LIBERTAS - UDC1.0526,53%ITALIA EUROPA - INSIEME600,26%PARTITO DEMOCRATICO1.3745,97%+EUROPA EMMA BONINO1240,54%CIVICA POP. - LORENZIN540,23%PARTITO COMUNISTA570,25%POTERE AL POPOLO490,25%IL POPOLO DELLA FAMIGLIA2701,17%FN - ITALIA AGLI ITALIANI630,27%PARTITO VALORE UMANO300,13%
SENATO:LISTAVOTI%LISTA DEL POPOLO 230,11%LIBERI E UGUALI con PIETRO GRASSO3311,59%CASAPOUND ITALIA580,28%MOVIMENTO CINQUE STELLE10.51850,60%LEGA - SALVINI PREMIER 8624,15%FORZA ITALIA 4.37721,06%FRATELLI D'ITALIA1.1045,31%NOI con L'ITALIA - LIBERTAS - UDC 1.7808,56%ITALIA EUROPA - INSIEME 280,13%PARTITO DEMOCRATICO 1.2205,87%+EUROPA EMMA BONINO 920,44%CIVICA POP. - LORENZIN400,19%PARTITO REP. ITALIANO 100,05%POTERE AL POPOLO 440,21%IL POPOLO DELLA FAMIGLIA1950,94%FN - ITALIA AGLI ITALIANI 820,39%PARTITO VALORE UMANO 250,12%