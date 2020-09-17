PATERNO’: IL NUOVO COMANDANTE DEI CARABINIERI RICEVUTO DAL SINDACO

E’ stato il primo cittadino, Nino Naso, a fare gli onori di casa oggi a Palazzo Alessi. Ospite d’onore il capitano Gianmauro Cipolletta, 30 anni, da qualche giorno nuovo comandante della Compagnia Car...

E’ stato il primo cittadino, Nino Naso, a fare gli onori di casa oggi a Palazzo Alessi. Ospite d’onore il capitano Gianmauro Cipolletta, 30 anni, da qualche giorno nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Paternò, e accompagnato dal tenente Tony Bocchino, comandante del Nucleo Radiomobile. Laureato in Giurisprudenza, Cipolletta proviene dal Comando Provinciale di Torino, dove prestava servizio prima di scegliere Paternò, ed ha sostituito il capitano Angelo Accardo. Ad accoglierlo, assieme al sindaco, l’assessore Francesca Chirieleison e la vice presidente del Consiglio Martina Ardizzone, con loro anche il comandante della Polizia Municipale Antonino La Spina. Il sindaco, Nino Naso, oltre a porgere il benvenuto da parte sua e di tutta la città, in un breve discorso ha dichiarato che la sua speranze è che tutte le Forze dell’Ordine agiscano in grande sinergia con il Governo della città. Luigi Saitta

FOTO PAGINA SOCIAL DEL COMUNE DI PATERNÒ