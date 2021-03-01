PATERNO’, IL PRESIDENTE MUSUMECI INCONTRA I CONSIGLIERI DISTEFANO E LO PRESTI

Incontro, ieri pomeriggio tra il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ed i consiglieri comunali di Paternò, Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti.Al centro del confronto il rilancio di alcune te...

Incontro, ieri pomeriggio tra il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ed i consiglieri comunali di Paternò, Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti.

Al centro del confronto il rilancio di alcune tematiche e proposte legate alla città di Paternò ed alle quali dare seguito da qui ai prossimi mesi. Gli effetti della pandemia hanno stravolto e ridotto drasticamente le occasioni di confronto con la città ma non hanno fermato le azioni messe in campo.

Assieme al deputato regionale Giuseppe Zitelli ed alla base del Movimento di #diventeràbellissima verrà predisposto un lavoro di squadra compatibile all'attuale situazione di emergenza sanitaria in modo da porre le basi per progetti imminenti.

“E’ nostro dovere continuare a stare tra la gente, ascoltarne le istanze ed intervenire”.