PATERNO': IL PRESIDIO PARTECIPATIVO ORGANIZZA CONFRONTO TRA I CANDIDATI A SINDACO

In prossimità delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, visti gli obiettivi statutari della nostra associazione volti alla promozione di una cittadinanza attiva e consapevole della società civile nei comuni del Patto di Fiume Simeto, il Presidio Partecipativo organizza un incontro di confronto e dialogo con i candidati a sindaco del Comune di Paternò giorno 7 giugno alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Paternò, in via Monastero.

“È emersa dai nostri soci l'esigenza di ascoltare i candidati a sindaco su temi che abbiamo rilevato negli anni stare a cuore ad ampi segmenti della nostra comunità - dichiara Carmelo Caruso, vicepresidente del Presidio - durante quello che sarà l'ultimo confronto prima delle elezioni, vogliamo andare oltre i temi classici dei programmi elettorali ormai dibattuti ampiamente nei precedenti confronti e mettere a fuoco in modo approfondito aspetti specifici quali lo sviluppo locale, l'Ecomuseo e la democrazia partecipata, e come questi concretamente, con metodi e strumenti, entreranno nell'azione di governo del futuro sindaco della città”

L’incontro avrà lo scopo di affrontare alcuni temi ritenuti molto importanti per il Presidio e la comunità.

- Democrazia partecipata: quali strumenti per coinvolgere i cittadini nella costruzione delle politiche pubbliche (es. patti di collaborazione, patti di integrità, strumenti di monitoraggio civico, bilancio partecipato, co-progettazione con il Terzo Settore ecc.);

- Patto di Fiume Simeto e sviluppo locale: quali prospettive, strumenti, alleanze territoriali, azioni e opportunità da cogliere per lo sviluppo sostenibile della Valle del Simeto;

- Ecomuseo del Simeto: come declinare e applicare questo strumento nel contesto paternese ed in relazione al resto della Valle.