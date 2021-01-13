PATERNO’: IL PROGRAMMA DELLA FESTA DI S. ANTONIO, NIENTE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI QUEST'ANNO
Il 17 gennaio di quest’anno, Piazza Vittorio Veneto a Paternò non verrà invasa, come vuole la tradizione, dai tanti animali in attesa della consueta benedizione per la festa del santo Patrono, Sant’An...
Il 17 gennaio di quest’anno, Piazza Vittorio Veneto a Paternò non verrà invasa, come vuole la tradizione, dai tanti animali in attesa della consueta benedizione per la festa del santo Patrono, Sant’Antonio Abate. Le normative anti-Covid, infatti, non permetteranno lo svolgimento dei festeggiamenti, e il programma per quest’edizione 2021 si limiterà alle sole celebrazioni eucaristiche.
PROGRAMMA: Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate 2021
Triduo di preparazione nei giorni 14/15/16 gennaio
Ore 17.45 Recita del Santo Rosario e della Coroncina a Sant'Antonio
Ore 18.30 Celebrazione eucaristica
Domenica 17 gennaio, Festa di Sant'Antonio Abate
Ore 8.00 Lo sparo di bombe e il rintocco delle campane, annunceranno alla Città il giorno della festa.
Ore 9.00 Celebrazione eucaristica
Ore 17.45, Recita del Santo Rosario e della Coroncina a Sant'Antonio
Ore 18.30 Solenne Concelebrazione eucaristica con la partecipazione di tutta la Comunità parrocchiale.