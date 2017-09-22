PATERNO': IL SEN.TORRISI: "RIVEDERE LA RETE OSPEDALIERA CHE PENALIZZA GLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA"

Si è tenuta questa mattina nell'ospedale Ss. Salvatore di Paternò la conferenza stampa indetta dal sindaco del Comune paternese, Nino Naso, per intraprendere le azioni necessarie volte alla riapertura...

Iniziativa politica condivisa dal Senatore Salvo Torrisi e dal Deputato nazionale Ignazio La Russa, entrambi presenti alla conferenza.

Insieme a loro anche il Direttore sanitario del distretto “Catania 2”, Giuseppe Spampinato.

Sui delicati temi della conferenza il Sen. Torrisi ha dichiarato: “La politica sanitaria “cataniocentrica” si è rivelata un grossolano errore.

Con la chiusura del Punto nascita dell'ospedale di Paternò, la programmazione sanitaria aveva previsto il trasferimento dell'utenza presso Biancavilla, ma i fatti hanno smentito questa proiezione.

Ci troviamo di fronte ad un peggioramento complessivo del quadro dei servizi ospedalieri nella provincia a fronte di un concentramento su Catania città, che rischia, peraltro, di congestionare la domanda di prestazioni sanitarie negli ospedali del capoluogo.

Dobbiamo trovare il modo di rivedere questa programmazione sanitaria regionale a tutela dei paternesi e dell'utenza del comprensorio etneo che trova nel “Ss. Salvatore” un punto di riferimento sicuro.

Chiederemo al direttore generale dell'Asp, Giuseppe Giammanco, di partecipare ad una riunione a Paternò in cui chiederemo un preciso impegno per la riapertura del laboratorio di analisi e per migliorare nel suo complesso l'offerta sanitaria dell'ospedale paternese.

Se ciò non fosse, saremmo pronti ad adottare tutte le iniziative politiche del caso per ristabilire il pieno esercizio del diritto alla salute per i cittadini di questo comprensorio”.