PATERNÒ. IL SINDACO CHIEDE INTERVENTO PER RICLASSIFICAZIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO

Il sindaco di Paternò Nino Naso ha inviato nella giornata di oggi, al Ministero dell’Interno , al Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed al Prefetto di Catania una propria richiesta attraverso la quale chiede la riclassificazione urgente del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò con un “incremento di personale e di mezzi al massimo dell’organico”.

Alla base dell’istanza, le numerose richieste di intervento che gli uomini del Corpo Nazionale con sede a Paternò devono fronteggiare annualmente sul territorio, specialmente nel peridio estivo rese difficoltose anche dalla “carente dotazione organica della sede di Paternò, che non rispecchia le esigenze reali per fronteggiare la contemporaneità delle segnalazioni e conseguentemente può causare gravi danni alla popolazione e all’ambiente”, chiede un intervento urgente di riclassificazione del distaccamento locale e un incremento di personale e di mezzi al massimo dell'organico.