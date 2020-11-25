Dopo la sentenza di ieri del Tar di Catania con la sospensione dell’ordinanza di chiusura delle scuole, emanata lo scorso 9 novembre dal sindaco Nino Naso, accogliendo il ricorso proposto da dodici c...

Dopo la sentenza di ieri del Tar di Catania con la sospensione dell’ordinanza di chiusura delle scuole, emanata lo scorso 9 novembre dal sindaco Nino Naso, accogliendo il ricorso proposto da dodici cittadini ha sospeso l’ordinanza numero 96 del 9 novembre 2020 con cui si disponeva la chiusura di tutte le scuole.

Nell’interesse esclusivo degli studenti paternesi, delle loro famiglie e di tutti i cittadini, il sindaco di Paternò Nino Naso ha convocato per la giornata di oggi una riunione straordinaria del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile alle ore 16:00 presso gli uffici al quinto piano del Palazzo di Città. Seguirà alle ore 17:00 un ulteriore tavolo di concertazione con i dirigenti scolastici e con i rappresentanti sindacali degli Istituti Scolastici di competenza comunale.



PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI

PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI