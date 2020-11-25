95047

PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI

Dopo la sentenza di ieri del Tar di Catania con la sospensione dell’ordinanza di chiusura delle scuole, emanata lo scorso 9 novembre dal sindaco Nino Naso, accogliendo  il ricorso proposto da dodici c...

A cura di Redazione Redazione
25 novembre 2020 15:44
PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI -
News
Condividi

Dopo la sentenza di ieri del Tar di Catania con la sospensione dell’ordinanza di chiusura delle scuole, emanata lo scorso 9 novembre dal sindaco Nino Naso, accogliendo  il ricorso proposto da dodici cittadini  ha sospeso l’ordinanza numero 96 del 9 novembre 2020 con cui si disponeva la chiusura di tutte le scuole.

Nell’interesse esclusivo degli studenti paternesi, delle loro famiglie e di tutti i cittadini, il sindaco di Paternò Nino Naso ha convocato per la giornata di oggi una riunione straordinaria del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile alle ore 16:00 presso gli uffici al quinto piano del Palazzo di Città. Seguirà alle ore 17:00 un ulteriore tavolo di concertazione con i dirigenti scolastici e con i rappresentanti sindacali degli Istituti Scolastici di competenza comunale.

PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI
PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI

PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI
PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI
PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI
PATERNO': IL SINDACO CONVOCA I DIRIGENTI SCOLASTICI

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047