PATERNO' IL SINDACO NASO CONFERISCE GLI ASSESSORATI E LE DELEGHE
Con determina sindacale n. 13 del 28/06/2017 il dott. Nino Naso, sindaco di Paternò, ha disposto l’attribuzione delle deleghe assessoriali del Comune di Paternò, come segue:
Ignazio Mannino: assessore al Rapporti con il Consiglio Comunale, Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi Cimiteriali, Servizi Tecnici e manutentivi, Servizi a rete, Ambiente, Ecologia, Verde Pubblico.
Rita Angela Maccarrone: assessore ai Servizi Sociali, Pari Opportunità, Affari Legali e Contenzioso.
Carmelo Maiolino: assessore allo Sport, Spettacolo, Turismo, Cultura, Politiche Giovanili, Istruzione e Sanità.
Aldo Motta: assessore al Bilancio, Programmazione, Tributi, Affari Generali, Personale, Polizia Municipale, Rapporti con le Partecipate, Tutela animali e Randagismo.
Francesco Pennisi: Attività Produttive, Sviluppo locale, Agricoltura, Servizi demografici ed elettorali.