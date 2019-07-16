PATERNO': IL SINDACO NASO IN KAZAKISTAN PER ASSISTERE AL LANCIO DI PARMITANO

Il countdown è ormai iniziato.Mentre nella base russa di Baikonur (Kazakistan) sono in corso gli ultimi preparativi in vista del lancio che porterà Luca Parmitano, a bordo della Stazione Spaziale inte...

Mentre nella base russa di Baikonur (Kazakistan) sono in corso gli ultimi preparativi in vista del lancio che porterà Luca Parmitano, a bordo della Stazione Spaziale internazionale, in paese comincia a farsi sentire emozione e fibrillazione.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha organizzato, un maxi schermo all'interno della biblioteca comunale per seguire l'evento.

Il lancio è previsto per le ore 18.28 ora italiana di sabato 20 Luglio 2019, che sarà seguito pure dai nostri canali social.

A Baikonur, alla partenza della navicella spaziale, in rappresentanza della città di Paternò, ci sarà il primo cittadino Nino Naso, che ha accettato l’invito dell’agenzia Europea e della federazione Russa per incontrare Parmitano e per assistere al lancio.

Nel pomeriggio di ieri il presidente del Paternò Ivan Mazzamuto, ha consegnato al sindaco Nino Naso, una maglia del Paternò calcio personalizzata da omaggiare a Luca Parmitano.