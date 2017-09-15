PATERNÒ: IL SINDACO NASO INCONTRA DELEGAZIONE MALTESE - FOTO

95047

Il sindaco di Paternò Nino Naso ha accolto questa mattina Roger De Gaetano, presidente della Camera di Commercio Malta-Turchia e Malta-Giappone, giunto a Paternò per illustrare le opportunità formativ...

15 settembre 2017 13:44
Il sindaco di Paternò Nino Naso ha accolto questa mattina Roger De Gaetano, presidente della Camera di Commercio Malta-Turchia e Malta-Giappone, giunto a Paternò per illustrare le opportunità formative e lavorative attivabili nella "Terra dei Cavalieri".

