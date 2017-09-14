PATERNÒ: IL SINDACO NASO INCONTRERÀ DOMANI UNA DELEGAZIONE MALTESE

Venerdì, 15 settembre 2017, alle ore 11.00, a palazzo Alessi, sarà presente a Paternò il Presidente della Link School di Malta, dott. Roger De Gaetano, nella qualità di Presidente della Camera di Comm...

Venerdì, 15 settembre 2017, alle ore 11.00, a palazzo Alessi, sarà presente a Paternò il Presidente della Link School di Malta, dott. Roger De Gaetano, nella qualità di Presidente della Camera di Commercio Malta-Turchia e Malta-Giappone, per illustrare le opportunità formative e lavorative attivabili nella “Terra dei Cavalieri”. All’incontro sarà presente anche il console maltese.

Ad accogliere la delegazione maltese il sindaco di Paternò, dott. Nino Naso, la giunta municipale ed una rappresentanza della comunità imprenditoriale locale.

“Ringrazio il dirigente scolastico Silvio Galeano e il direttore amministrativo Domenico Mazzeo dell’Istituto superiore Francesco Redi di Paternò – ha commentato il sindaco Naso – per aver organizzato l’incontro “mediterraneo” tra le due isole nell’ottica di una fattiva collaborazione foriera di sviluppi economico-culturali”.

L’incontro sarà preceduto da una conferenza a cura del dott. Roger De Gaetano nell’aula magna dell’ITES “G. Russo” di Paternò, che si soffermerà sulle possibilità per gli alunni e docenti di acquisire la padronanza linguistica della lingua inglese, quale veicolo privilegiato per gli scambi internazionali.

Si tratta del progetto Internazionale denominato “Multikulturalità” curato dal presidente AMCM dott. Vincenzo Campolo che si avvarrà della dott.ssa Gillian De Gaetano. L’aspetto economico del progetto sarà illustrato dal direttore amministrativo, Domenico Mazzeo.