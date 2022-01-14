PATERNÒ: IL SINDACO NASO NOMINA LA GIORNALISTA PUTRINO NUOVO ESPERTO DEL SINDACO AGLI AFFARI CULTURALI DELL’ENTE

Francesca Putrino, giornalista, è stata nominata dal sindaco di Paternò Nino Naso nuovo esperto agli Affari Culturali dell’Ente Comunale paternese.Ieri mattina, durante una breve e sobria cerimonia di...

Ieri mattina, durante una breve e sobria cerimonia di insediamento, la firma dell’accettazione del nuovo incarico a titolo gratuito.

Ha dichiarato il sindaco Naso: “Sono contento dell’ulteriore supporto che Francesca potrà dare al già nutrito lavoro che questa Amministrazione ha svolto in questi anni anche in ambito culturale, malgrado le limitazioni imposte dalla pandemia. Sono certo che questa nuova presenza non potrà che dare ulteriore slancio all’azione amministrativa del sindaco e di tutta l’Amministrazione”.

Emozionata la nuova incaricata Putrino: “Il mio impegno parte da subito, dobbiamo tutti comprendere quanto sia importante saper dare alla nostra città. Ho già sentito l’on Luca Sammartino, presidente all’Ars della Commissione Cultura, con cui stiamo già parlando di alcuni progetti. Grazie al sindaco Naso per la fiducia”.