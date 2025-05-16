PATERNÒ, IL SINDACO NASO: “PROFONDA INDIGNAZIONE PER QUANTO ACCADUTO. SOLIDARIETÀ AI CARABINIERI”

Paternò (CT), 16 maggio 2025 – «Siamo profondamente indignati per l’aggressione avvenuta questo pomeriggio a Paternò. Condanniamo ogni forma di violenza da parte di chiunque e di qualsiasi nazionalità...

Paternò (CT), 16 maggio 2025 – «Siamo profondamente indignati per l’aggressione avvenuta questo pomeriggio a Paternò. Condanniamo ogni forma di violenza da parte di chiunque e di qualsiasi nazionalità. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il loro impegno, a cui offriamo massima disponibilità e collaborazione. Esprimiamo ancora vicinanza e solidarietà ai carabinieri che, nell’esercizio del proprio dovere, hanno riportato delle ferite per garantire l’ordine e tutelare la sicurezza della nostra comunità».

Con queste parole il sindaco Nino Naso è intervenuto a poche ore dai gravi fatti di cronaca che hanno scosso la città nel tardo pomeriggio di oggi.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di nazionalità straniera avrebbe tentato di molestare alcune donne nella centrale zona dei Quattro Canti.

L’uomo avrebbe dapprima cercato di avvicinare una donna adulta, tentando invano di toccarla e baciarla. Poco dopo avrebbe rivolto lo stesso comportamento molesto verso due ragazze minorenni. Una delle giovani è riuscita a divincolarsi e, gridando, ha attirato l’attenzione dei presenti.

Alcuni cittadini sono intervenuti prontamente per fermare l’individuo, reagendo in modo violento: ne è scaturito un tentativo di linciaggio, in cui l’aggressore ha riportato ferite visibili.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno riportato l’ordine e sottratto l’uomo alla folla. Durante la colluttazione con i presenti, due militari dell’Arma sono rimasti lievemente feriti.

Il soggetto è stato arrestato e successivamente trasportato in ospedale sotto custodia, dove si trova tuttora per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini e accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO