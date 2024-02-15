PATERNO'. IL SINDACO NINO NASO ANNUNCIA LA REALIZZAZIONE DI 310 NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA

Con grande soddisfazione, il Sindaco Nino Naso comunica, attraverso il suo profilo social, il raggiungimento di un altro importante obiettivo: la realizzazione di 310 nuove tombe di famiglia nei cimi...

Con grande soddisfazione, il Sindaco Nino Naso comunica, attraverso il suo profilo social, il raggiungimento di un altro importante obiettivo: la realizzazione di 310 nuove tombe di famiglia nei cimiteri comunali.

"Era da oltre vent'anni che non venivano costruite nuove tombe di famiglia nei nostri cimiteri", ha dichiarato il Sindaco. "Si trattava di un problema annoso che causava disagi e lunghe attese alle famiglie che ne necessitavano. Con la realizzazione di queste 310 nuove tombe, finalmente, abbiamo potuto dare una risposta concreta a questa esigenza".

Il Sindaco ha poi sottolineato l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale per raggiungere questo risultato: "La realizzazione di queste nuove tombe è stato un percorso lungo e complesso, ma grazie alla dedizione e al lavoro costante di tutta la squadra, siamo riusciti a portare a termine questo importante progetto".

"Con la consegna di queste 310 nuove tombe di famiglia", ha concluso il Sindaco, "non solo abbiamo risolto un problema concreto per molte famiglie, ma abbiamo anche fatto un passo avanti importante per migliorare i servizi cimiteriali del nostro Comune".