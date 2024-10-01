PATERNÒ: IL SINDACO NINO NASO SULLA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME: "CONFIDO NELLA GIUSTIZIA, CONTINUO A SERVIRE CON DEDIZIONE

Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla recente decisione del Tribunale del Riesame, sottolineando la sua volontà di ricorrere in Cassazione e continuare a lav...

Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla recente decisione del Tribunale del Riesame, sottolineando la sua volontà di ricorrere in Cassazione e continuare a lavorare per il bene della città.

La sentenza, che ha destato sorpresa, riguarda l'indagine su presunti contatti con esponenti della criminalità organizzata, ma Naso ha ribadito con forza la sua estraneità ai fatti contestati.

Le parole del Sindaco:

"Prendo atto della decisione del Tribunale del Riesame che giunge inaspettata perché io so di non avere mai richiesto voti e avuto contatti di qualsivoglia genere con esponenti della criminalità organizzata. Ho dato mandato ai miei difensori di ricorrere per Cassazione e, come ho sempre fatto, da uomo delle istituzioni ripongo fiducia assoluta nei confronti della Magistratura italiana."

Con toni decisi, il primo cittadino ha voluto ribadire la sua serenità e la ferma determinazione a continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale. Naso ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dai cittadini, che considera una fonte di forza e motivazione per proseguire il suo lavoro con impegno e dedizione.

Impegno per la città:

"Continuerò a servire la mia città con impegno e dedizione. Ringrazio tutti voi per il sostegno, il calore e l’affetto che mi state dimostrando e da cui attingo forza, slancio e energia per continuare a servire la Nostra Paternò."

Il Sindaco ha inoltre rivolto un pensiero alla sua famiglia, confidando che la vicenda giudiziaria possa presto giungere a una conclusione positiva, eliminando ogni sospetto sul suo operato:

"Confido per la mia famiglia più che per il sottoscritto che questa vicenda possa al più presto concludersi e sia definitivamente fugato qualsivoglia sospetto sul mio operato."

Con queste parole, Naso ribadisce la sua fiducia nella giustizia, continuando a mantenere saldo il proprio impegno istituzionale verso la comunità di Paternò.