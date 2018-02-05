PATERNO': Il team Marletta "sbanca" European President’s Cup for Children di Taekwondo

L’arena del glastpalast di Sindenfingen ,Germania è stata la sede del 1st European President’s Cup for Children di Taekwondo.Il Centro Taekwondo Marletta ha ottenuto ben 5 medaglie,3 ORO e 2 argento ,...

A cura di Redazione 05 febbraio 2018 08:41

