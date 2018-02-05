PATERNO': Il team Marletta "sbanca" European President’s Cup for Children di Taekwondo
L’arena del glastpalast di Sindenfingen ,Germania è stata la sede del 1st European President’s Cup for Children di Taekwondo.
Il Centro Taekwondo Marletta ha ottenuto ben 5 medaglie,3 ORO e 2 argento ,schierando 8 atleti,di seguito i risultati:
ORO per Michael Maurici -27 kg,9 anni appena compiuti,che agli ottavi di finale vince 27 a 8 contro DANIMARCA per KO ,quarti di finale 27 a 3 batte INGHILTERRA vince la semifinale contro un italiano 34 a 22 e approda in finale contro il compagno di squadra Michael Peci,anche lui paternese e suo coetaneo battendolo 18 a 13 così vincendo la sua quindicesima medaglia d’oro consecutiva.
ORO per GIOVANNI MAUGERI -22 kg classe 2013 ,trecastagnese di residenza che si allena giornalmente presso il Team Marletta nella sede di Paternò ,alla sua prima esperienza si scontra subito con l’atleta rappresentante della SERBIA vincendo la semifinale 48 a 2 ,approda in finale contro l’atleta Done Jackson, campione nazionale inglese del club Horizon taekwondo Academy battendolo 27 a 12,il piccolo Giovannino nonostante la febbre alta festeggia il suo quinto compleanno con il titolo di Campione della European President’s Cup.
ORO per GAETANO VIRGILLITO -29 kg,9 anni agli ottavi supera l’atleta della FRANCIA 22 a 9,
38 a 10 KO tecnico l’atleta di casa rappresentante la GERMANIA ,approda in semifinale contro il Campione nazionale inglese avendo la meglio in un combattimento tiratissimo con il punteggio di 24 a 21,in finale nuovamente contro l’INGHILTERRA si aggiudica la medaglia più preziosa quella d’oro.
ARGENTO per MICHAEL PECI ,-27 kg di 9 anni,prima di raggiungere la finale dell’European Cup ha battuto agli ottavi l’atleta della GERMANIA 24 a 0 k.o al primo round ,ai quarti di finale vince contro la TURCHIA 35 a 11 KO ,semifinale ATLETA DELL’ INGHILTERRA che lo mette subito a dura prova ma l’esperienza del paternese fa si che abbia la meglio vincendo l’incontro 14 a 11,in finale incontra il compagno di squadra Maurici perdendo 13 a 18.
ARGENTO per MARIKA VIRGILLITO,10 anni -27 kg ,ottavi contro GERMANIA vinti 24 a 4 KO,27 a 6 ko nuovamente contro la padrona di casa rappresentante la GERMANIA,in semifinale batte l’italiana di Genova 21 a 15 e si ferma per soli 3 punti cedendo la medaglia d’oro alla francese 21 a 24,Marika è VICE CAMPIONESSA European President Cup.
Buona la prestazione di
Asia Marletta ,8 anni che ha combattuto nella categoria Minimes (9-11 anni) classe A nella quale si combatte da cintura rossa a nera e che permette la qualificazione agli Europei,perde 25 a 24 ,per un solo punto contro l’atleta tedesca.
Francesco Borzì ,9 anni,-35 kg,Classe A si ferma ai quarti di finale contro il greco ,23 a 15.
Pennisi Aurelio ,12 anni,-41 Cadetto A perde ai sedicesimi contro l’atleta greco che alla fine vincerà il campionato.
La squadra paternese CENTRO TAEKWONDO MARLETTA del maestro Tony Marletta si classifica 7a su 280 proveniente da 35 nazioni,nonostante abbia partecipato con soli 8 atleti.
Il Maestro Marletta ,guarda già alla prossima edizione della European president Cup 2019 promettendo successi ancora maggiori a questo,e si prepara a testare nuovamente Asia Marletta in Bulgaria nel mese di Aprile durante un importante torneo organizzato dalla federazione Bulgara,ennesimo campionato estero inserito nel ricco calendario di gare del Club paternese che sta portando alto il nome della città di Paternó nel mondo.