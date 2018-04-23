PATERNO': Il team Marletta 'sbanca' il "Kids Cup 2018”
Il CENTRO TAEKWONDO MARLETTA diretto dal Maestro Tony Marletta rispetta il pronostico e vince per la terza volta consecutiva in Sicilia il titolo di”Squadra Campione di Sicilia“ alla prima Edizione della “KIDS CUP” per Categorie Esordienti e Cadetti B (6/11 anni) che si sono tenuti a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 22 Aprile 2018 organizzati dalla Federazione italiana taekwondo in collaborazione con asd dream team Barcellona.
La squadra del giovane Maestro Marletta si classifica PRIMA ASSOLUTA SU 40.
Alla competizione presenti 330 atleti provenienti dalla Puglia,Calabria e Sicilia.
25 MEDAGLIE in totale quelle conquistate dai piccoli atleti paternesi.
14 MEDAGLIE D’ORO
5 MEDAGLIE D’ARGENTO
6 MEDAGLIE DI BRONZO
Primo posto per :
Asia Sofia Marletta
Salvatore Ciccia
Antonino Giovanni Gemmellaro
Francesco Gabriele Borzì
Giuseppe Daniel Russo
Mattia Tricoli
Giovanni Maugeri
Francesco Barbaro Befumo
Antonio Grasso
Michael Maurici
Matteo Imbrogiano
Francesco Gabriele Borzì
Ludovica Alessia Grazioso
Vincenza Marika Virgillito
Rachele Befumo
Secondo posto per:
Pietro Tricoli
Alessandro Virgillito
Michael
Orazio Gabriel Russo
Barbara Chiara Finocchiaro
Terzo posto per:
Giovanni Angelo Gabriele Borzí
Gioacchino Nicholas Beato
Pascal Castelli
Samuele Falsone
Michael Peci
Eleana Karola Marletta
Nonostante molti alla loro prima esperienza hanno dimostrato coraggio e volontà senza risparmiarsi un istante,tra finali perse per un solo punto e nuove esperienze nelle categorie d’età superiori è andata più che bene.
Prossimo appuntamento CAMPIONATO NAZIONALE KIM & LIÙ 2018 ROMA.