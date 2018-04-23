PATERNO': Il team Marletta 'sbanca' il "Kids Cup 2018”

Il CENTRO TAEKWONDO MARLETTA diretto dal Maestro Tony Marletta rispetta il pronostico e vince per la terza volta consecutiva in Sicilia il titolo di”Squadra Campione di Sicilia“ alla prima Edizione della “KIDS CUP” per Categorie Esordienti e Cadetti B (6/11 anni) che si sono tenuti a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 22 Aprile 2018 organizzati dalla Federazione italiana taekwondo in collaborazione con asd dream team Barcellona.

La squadra del giovane Maestro Marletta si classifica PRIMA ASSOLUTA SU 40.

Alla competizione presenti 330 atleti provenienti dalla Puglia,Calabria e Sicilia.

25 MEDAGLIE in totale quelle conquistate dai piccoli atleti paternesi.

14 MEDAGLIE D’ORO

5 MEDAGLIE D’ARGENTO

6 MEDAGLIE DI BRONZO

Primo posto per :

Asia Sofia Marletta

Salvatore Ciccia

Antonino Giovanni Gemmellaro

Francesco Gabriele Borzì

Giuseppe Daniel Russo

Mattia Tricoli

Giovanni Maugeri

Francesco Barbaro Befumo

Antonio Grasso

Michael Maurici

Matteo Imbrogiano

Ludovica Alessia Grazioso

Vincenza Marika Virgillito

Rachele Befumo

Secondo posto per:

Pietro Tricoli

Alessandro Virgillito

Michael

Orazio Gabriel Russo

Barbara Chiara Finocchiaro

Terzo posto per:

Giovanni Angelo Gabriele Borzí

Gioacchino Nicholas Beato

Pascal Castelli

Samuele Falsone

Michael Peci

Eleana Karola Marletta

Nonostante molti alla loro prima esperienza hanno dimostrato coraggio e volontà senza risparmiarsi un istante,tra finali perse per un solo punto e nuove esperienze nelle categorie d’età superiori è andata più che bene.

Prossimo appuntamento CAMPIONATO NAZIONALE KIM & LIÙ 2018 ROMA.