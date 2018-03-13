PATERNO': Il “Team PrimalStrong” a Catanzaro tra medaglie ed esordi

Dopo aver conquistato con i suoi ragazzi i primi posti nelle rispettive categorie e discipline nella 1° Tappa della maratona marziale italiana - girone sud tenutosi a Trapani il 4 di Febbraio 2018, il team del M° Marco Borzì & M° Marco Rizzo conquista pure la seconda fase di qualificazione per i “Campionati Italiani WTKA” svoltosi a Catanzaro domenica 11 Marzo 2018 presso il Palagiovino, e valevole per la partecipazione ai campionati italiani assoluti che si disputeranno a Rimini nel mese di Giugno.

Il campionato, ha visto i ragazzi aggiudicarsi 5 primi e un secondo posto nella categoria kick-light, rispettivamente per:

Giuseppe Galati Pricchia (1°c.)

Simone Longo (1°c)

Daniele Di Stefano (1°c)

Giancarlo Di Cavolo (1°c)

Giuseppe Catania (1°c)

Thomas Borzì (2°c.)

Il Team PrimalStrong, ancora una volta si dimostra avversario temibile negli sport da ring e da tappeto.

“ Sono veramente soddisfatto dei miei “Campioni” , di tutti!!! Siamo stati una grande squadra, unita fino alla fine ed e’ questo che ha fatto la differenza. Sono fiero di tutti loro, e non solo per i risultati che i ragazzi stanno ottenendo nelle gare, ma soprattutto per l’impegno e la passione che stanno mettendo in questo sport, ogni giorno mi riempiono di orgoglio. Un ringraziamento speciale va’ anche alle loro famiglie, che li hanno supportati in maniera strepitosa e con una tifoseria di tutto riguardo….che dire di più. ..3° Tappa di Messina stiamo arrivando!!! ” queste le parole del Maestro Marco Borzì.