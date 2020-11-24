PATERNO’: IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE RIAPRE LE SCUOLE

Arriva dalla Terza Sezione del Tar di Catania la sospensione dell’ordinanza di chiusura delle scuole, emanata lo scorso 9 novembre dal sindaco Nino Naso. La sezione di Catania, con il presidente Danie...

Arriva dalla Terza Sezione del Tar di Catania la sospensione dell’ordinanza di chiusura delle scuole, emanata lo scorso 9 novembre dal sindaco Nino Naso. La sezione di Catania, con il presidente Daniele Burzichelli, ha infatti accolto il ricorso proposto da dodici cittadini, e con una sentenza appena emanata e pubblicata di seguito, ha sospeso l’ordinanza numero 96 del 9 novembre 2020 con cui si disponeva la chiusura di tutte le scuole. Il provvedimento è valido da subito, e, come riportato nel dispositivo di sentenza, almeno fino al 16 dicembre 2020, quando ci sarà la trattazione in Camera di Consiglio stabilita dal Tar. Dunque, secondo la decisione del Tribunale, già da domani tutte le scuole di Paternò dovrebbero riaprire, e gli studenti e scolari riprendere le lezioni in classe invece di continuare con la Didattica a Distanza. Tra le motivazioni della sentenza, il fatto che la Regione Sicilia sia stata classificata arancione, e che i casi riscontrati in città, non sono superiori alla media nazionale. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

