PATERNO': IMPATTO VIOLENTO IN VIA MONGIBELLO
Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito dopo il violento impatto tra una Fiat Panda ed una Ford Kuga, che si è verificato questa mattina intorno alle ore 12.00 in via Mongibello.
Dai rilievi che emergeranno nessun'indagine avviate della Polizia Locale di Paternò potranno emergere eventuali responsabilità nel sinistro.
Non sono state coinvolte altre vetture in seguito al tamponamento.
La circolazione sulla strada che da Paternò conduce a Ragalna sta subendo leggeri rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.
Danneggiate gravemente entrambe le automobili, ma secondo le primissime informazioni, nessun trauma fisico, per conducenti e occupanti delle vetture.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO