PATERNÒ, IMPRESA A LICATA: SALVEZZA MATEMATICA E RIVINCITA STORICA. ORA TESTA ALLO SCONTRO CON LA CAPOLISTA SIRACUSA

Il calcio è uno sport dove spesso i ricorsi storici tornano e permettono alle squadre e ai tifosi di prendersi sonore rivincite. Ieri pomeriggio, allo stadio Dino Liotta di Licata, il Paternò Calcio ha consumato una "vendetta".

Due anni fa, nello stesso stadio, un Licata già ampiamente salvo vinse contro il Paternò, spingendolo verso l'Eccellenza. Ieri, il Paternò ha restituito il favore con gli interessi, battendo in casa il Licata e probabilmente condannandolo a disputare i play-out per evitare la retrocessione.

Una rivincita calcistica di grande spessore, che, oltre alla vittoria sul campo, ha regalato al Paternò i punti necessari per la matematica salvezza.

Un giorno di festa doppio, quindi, per la squadra di Mazzamuto, che ha sempre navigato nella parte medio-alta della classifica, ma che ora ha la certezza della Serie D anche per il prossimo campionato. Un risultato che all'inizio della stagione sembrava una chimera, ma che, domenica dopo domenica, ha visto emergere un gruppo di ottimi giocatori, ben guidati dall'esperto Catalano, che ha disputato un eccellente campionato. Già giovedì si torna in campo contro la capolista Siracusa, con il massimo impegno.

Felice del risultato di ieri e dell'annata ormai quasi completata, l'amministratore delegato del Paternò Calcio, Francesco Di Perna, ha dichiarato ai nostri microfoni che la partita contro il Licata è stata "bellissima ed intensa", lodando l'attaccamento alla maglia e la professionalità dei giocatori del Paternò, che hanno affrontato con impegno una gara che, pur non avendo più grosse implicazioni di classifica, poteva essere vista come una sorta di 'decontaminazione'.

Dopo qualche giorno di riposo, martedì prossimo la concentrazione sarà tutta rivolta alla partita di giovedì 17, contro il Siracusa. "Ci dispiace per i nostri tifosi, che ancora una volta non hanno potuto assistere a una partita bella come quella di oggi", ha aggiunto Di Perna, "ma li invitiamo sempre a sostenere i nostri colori con l’impegno e la determinazione che giocatori, staff e società mettono ogni giorno per dare lustro alla città di Paternò."

Queste le parole di Di Perna: "Oggi, questa vittoria sul Licata non solo ci consente di raggiungere la matematica salvezza, ma soddisfa anche il nostro impegno, mantenendo la promessa fatta dal presidente Ivan Mazzamuto dopo l'amara intervista di Locri che ci dava di fatto retrocessi dalla Serie D.

Il presidente aveva fatto una promessa e, con l’aiuto dei dirigenti, è riuscito a mantenerla subito. Aveva detto che avrebbe riportato la squadra in Serie D e così è stato. In più, sono arrivate anche le vittorie della Coppa Italia regionale e della Coppa Italia nazionale.

Merito a lui per l’impegno economico e organizzativo profuso, nonostante l’utilizzo di strutture sportive ormai al collasso totale. Il presidente, nel post-partita, ha sottolineato come a Paternò, non ci sia né uno stadio all’altezza né un campo adeguato per gli allenamenti."